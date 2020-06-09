ЗМІ здивувало фото "копійки" ВАЗ на єврономерах

Часом в Україні можна зустріти нетипові машини на єврономерах – наприклад, навіть радянські авто. Один з таких легковиків недавно зняли у Тернопільській області.
В даному випадку до об'єктиву камери потрапив ВАЗ-2101 на чеській реєстрації. Видання "Терен" і 0352.ua, які опублікували знімки "копійки", що пригнали з Європи, справедливо відзначають, що це авто на єврономерах дуже незвичайне: якщо в Україні ВАЗ-2101 можна купити до 1000 доларів, то в Чехії таке авто коштує від $5000.
ВАЗ-2101 на єврономерах, яку зловили в Тернопільській області
teren.in.ua
Іншими словами, не зовсім зрозумілий сенс пригону такого авто з ЄС, оскільки в нашій країні купівля "копійки" обходиться в рази дешевше.
ВАЗ-2101 на єврономерах, яку зловили в Тернопільській області
teren.in.ua
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на українських дорогах засвітився Ланос на "блатних" номерах.
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