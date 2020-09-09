Зловмисник вкрав автомобіль з двома пасажирами, що спали

Стас Сіділєв Новини 15:20, 9.09.2020

У Санкт-Петербурзі зловмисник викрав автомобіль, в якому знаходилися два пасажири, що спали. При цьому лиходієві не довелося довго "мучитися" – ключ залишився в замку запалювання.

Про факт викрадення повідомили в головному управлінні МВС по Санкт-Петербургу. Власник автомобіля Ford залишив транспортний засіб за адресою Невський проспект, 49, в самому центрі міста.

При цьому на задньому дивані залишилися двоє друзів, які спали. Власник авто вирішив не виймати ключ із замка запалювання. Цією помилкою скористався зловмисник, який викрав машину разом з пасажирами.

Поліція виявила транспортний засіб через кілька хвилин біля станції метро Технологічний інститут, що доволі близько до місця злочину. Через якийсь час затримали і винуватця.

Зловмисник не проїхав і двох кілометрів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про посилення покарання за викрадення автомобіля в Україні.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Спливла інформація про призначення Баума "смотрящим" за гральним бізнесом

Джемілєв: Путін повинен погодитися на умову Києва, щоб отримати воду в Крим

Непритомний і на апараті ШВЛ: стало відомо про стан побитого Балуха

Зеленський – про зрив перемир'я терористами: ми робитимемо все, щоб зберегти режим тиші

Жданов: у Путіна є конкретна мета зриву перемир'я на Донбасі, Україна себе підставила