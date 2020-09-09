Зловмисник вкрав автомобіль з двома пасажирами, що спали

Злочинець вкрав машину з пасажирами.
У Санкт-Петербурзі зловмисник викрав автомобіль, в якому знаходилися два пасажири, що спали. При цьому лиходієві не довелося довго "мучитися" – ключ залишився в замку запалювання.
Про факт викрадення повідомили в головному управлінні МВС по Санкт-Петербургу. Власник автомобіля Ford залишив транспортний засіб за адресою Невський проспект, 49, в самому центрі міста.
При цьому на задньому дивані залишилися двоє друзів, які спали. Власник авто вирішив не виймати ключ із замка запалювання. Цією помилкою скористався зловмисник, який викрав машину разом з пасажирами.
Поліція виявила транспортний засіб через кілька хвилин біля станції метро Технологічний інститут, що доволі близько до місця злочину. Через якийсь час затримали і винуватця.
Зловмисник не проїхав і двох кілометрів.
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