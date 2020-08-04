Злочинець підробив чек на покупку і заволодів авто за $140 000

У США злочинець на ім'я Кейсі Вільям Келлі зіткнувся з проблемами з законом після купівлі Porsche 911 Turbo і трьох пар годинників Rolex за фальшиві чеки.

Варто зазначити, що в США сплата великих покупок за допомогою чекових книжок дуже поширена. Американець при цьому всього лише роздрукував чеки на великі суми на домашньому принтері та вирушив за покупками предметів розкоші.

Спершу Кейсі заплатив $140 000 за Porsche 911 Turbo. Та навіть встиг сфотографуватися на тлі своєї нової машини. Наступного дня він придбав відразу три пари годинників Rolex сумарно за $61 500. Таким чином, зловмисник "скупився" більш ніж на $200 000.

Porsche 911 Turbo обійшовся зловмисникові в $140 000. Фото: motor.ru

Дивно, що він не врахував доволі простої обставини. Продавець після покупки завжди переводить чек у готівку, який є своєрідним пропуском до справжніх грошей. Коли з'ясувалося, що зробити цього неможливо, дилер повідомив про викрадення автомобіля, який оголосили в розшук.

Зловмисника спіймали, тепер йому необхідно дочекатися суду.

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