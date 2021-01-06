Злиття FCA та Group PSA схвалено акціонерами

Концерни Fiat Chrysler Automobiles та Group PSA оголосили, що на зборах акціонерів переважна більшість (99%) схвалила злиття двох автомобільних гігантів.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Внаслідок об'єднання буде організовано новий концерн Stellantis.

Акціонери схвалили злиття двох автогігантів media.groupe-psa.com

Акціонери FCA також схвалили питання, пов'язані зі злиттям, включаючи ухвалення Статуту та призначення раніше оголошених членів Ради директорів, які по черзі почнуть діяти після завершення процесу злиття.

Після схвалення акціонерів та отримання остаточних дозволів регулювальних органів, зокрема, від Європейської комісії та Європейського центрального банку, FCA та Group PSA планують завершити об`єднання 16 січня поточного року.

FCA і Group PSA планують завершити об`єднання 16 січня нинішнього року media.groupe-psa.com

З 18 січня звичайні акції Stellantis почнуть торгуватися на біржах у Парижі та Мілані, а з 19 січня вони з'являться та на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Незважаючи на те, що створення альянсу має на увазі рівноправну участь двох партнерів, домінувати в ньому буде французький концерн PSA. По-перше, очолить Stellantis чинний президент PSA Карлос Таварес, а Джону Елканну з FCA дісталося місце голови правління. А по-друге, з одинадцяти місць у складі ради директорів майбутнього альянсу шість займуть люди з PSA.

Керівники PSA Карлос Таварес та FCA Майк Менлі на церемонії підписання угоди про об'єднання media.groupe-psa.com

Очікувалося, що загальна кількість проданих автомобілів дозволить FCA та PSA посісти четверте місце після Toyota, Volkswagen AG і Renault-Nissan. Однак спад продажів, викликаний коронавірусом, за підсумками трьох кварталів 2020 року вивів новий концерн лише на 6-е місце. Крім названої вище "трійки", він поступився ще General Motors та Hyundai-Kia.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, угоду про злиття двох автомобільних компаній було підписано 18 грудня 2019 року. Влітку минулого року було оприлюднено назву нового альянсу – Stellantis.