Злий сусід: новому автомобілю залили вихлоп монтажною піною

Сусідські війни бувають не тільки у фільмах – досить часто вони відбуваються і в реальному житті. Так, одна з таких свіжих воєн намічається у США між власником нового Ford Mustang на ім'я Аарон Робінсон та його сусідом.

Вірніше, ця конфронтація вже почалася. Як розповів Робінсон в Фейсбуці, один з його сусідів настільки розлютився через звук вихлоп Мустангу, що залив вихлоп автомобіля монтажною піною. А заодно додав записку, в якій у форматі загрози вимагає "полагодити глушник".

Зокрема, записка була такого змісту: Нарешті я тебе знайшов! Ти хотів привернути нашу увагу, але не очікував, таких наслідків. Даю тобі 14 днів на те, щоб поставити справний глушник або ж встановити стоковий [вихлоп] ... Не зли мене, інакше пошкодуєш про це. Звертатися в поліцію або встановлювати камери спостереження не має сенсу ... Полагодь глушник! ".

У свою чергу власник Форда був відверто здивований таким актом вандалізму і зазначив, що він "розумна людина" і вирішив би питання з вихлопом, якби його просто попросили. Але тепер він пропонує сусідові "вийти на серйозну розмову" і вже зайнявся пошуком кривдника.

Ось так виглядає витівка злого сусіда facebook.com/aaron.robinson.798

Так виглядає сам автомобіль facebook.com/aaron.robinson.798

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