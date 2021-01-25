Зимове дизпаливо на українських АЗС – результати досліджень

Столичний Інститут споживчих експертиз перевірив дизпаливо на українських АЗС на відповідності національним стандартам та опублікував результати.

Несподівані серйозні морози змусили українських власників дизельних машин подумати про якість пального. Як відомо, цей вид палива при низьких температурах має тенденцію перетворюватися в "кисіль", який перетворює авто у "нерухомість". Але людський геній придумав додавати у дизельне пальне спеціальні присадки, які не дають парафіну "випасти в осад" та зберігають плинність навіть у люті морози. Задоволення це не дешеве, тому часто недобросовісні продавці на морозостійкості намагаються економити. Інститут споживчих експертиз вирішив перевірити мережі АЗС на наявність дійсно зимового дизпалива та відібрав проби в півтора десятках найпопулярніших мереж. І з'ясував, на якому ж з них можна сміливо кататися, коли за вікном доходить до мінус 25 за Цельсієм.

Хто під прицілом?

Експерти постаралися зробити максимальну вибірку, відібравши проби в мережах як з всеукраїнським статусом, так і у невеликих та середніх регіональних ритейлерів. У сертифіковану лабораторію вирушили зразки "важкого" палива з заправок WOG, ОККО, БРСМ-Нафта, Prime, Chipo, Klo, Amic, ANP, Glusco, Avantage 7, Motto, Shell, Sunoil, а також U.GO. Крім товарних сортів, досліджували та фірмові "коктейлі", збагачені різними присадками. Дослідження проводилися за п'ятьма основними параметрами, що регулюються ДСТУ 7688 до: 2015 – гранична температура фільтрації, цетановий індекс, вміст сірки та температура спалаху.

"Звичайний" дизель

Власне, "звичайного" дизельного пального як такого та не залишилося, все вони маркуються, як "євро". Насамперед експерти випробували зразки у морозильній камері. Результати виявилися несподіваними – всі спроби не просто відповідали нормативам (-20°С), а й продемонстрували запас! Більш того, три зразки з 12 і зовсім виявилися "арктичними". Дизельне паливо БРСМ-Нафта показало результат -34°С, трохи нижче у Prime (-33°С) та у Chipo (-32°С). За словами експертів, таку турботу про споживачів вони побачили вперше. Решта учасників також показали відмінні результати, з "мінімальним" запасом у Amic у -25°С.

Далі заміряли цетановий індекс, що відображає вплив на пальне присадок, що поліпшують його цетанове число. Чим індекс вище, тим легше двигун запускається на морозш та стабільніше працює. На цей раз складнощів з подоланням порогу у мінімальні 46 одиниць ні у кого не виникло. І знову найбільший "запас міцності" – у зразків БРСМ-Нафта (53,6 од.) та Prime (53,5 од.), хороші результати також показали проби Shell та Chipo.

Ну а що з головним ворогом екології та паливної системи – сіркою? При згорянні концентрат сірчаної та сірчистої кислот не тільки закоксовивается нейтралізатори та паливну апаратуру, а й подразнює слизову оболонку людини. Якщо раніше з "підвищеною кислотністю" мирилися через непогані змащувальні властивості сірки, то з винаходом досконаліших змащувальних присадок сіркі оголошений бій. З кожною новою Євронорми її має залишатися все менше: прийнятий у 1999 році Euro-3 допускав наявність 350 ррm (мг/кг) сірки у 1 кг, а введений 10 років по тому (і нині чинний в Україні) Євро-5 – не більше 10 ррm.

У двох зразків виявилися проблеми. І якщо показник дизпалива від ANP – 16,5 мг/кг, замість 10 дозволених, то у пробі, придбаної на АЗС "Інтерфло" у Києві – 163 мг/кг! При тривалому використанні у сучасних авто пального з таким вмістом сірки, можуть статися неприємні фінансові проблеми з ремонтом. Ну а лідируюча четвірка (БРСМ-Нафта, Prime, Chipo, Avantage 7) уклалася у 5-7 мг / кг.

Ну і нарешті температура спалаху. Даний параметр може показати, не потрапляли чи у "солярку" сторонні компоненти. Порушень у учасників не виявлено, найвищі показники – у Shell та БРСМ-Нафта.

"Іменні" сорти

Якщо такі результати демонструє "звичайна" солярка, то що ж буде з преміальними сортами, які продаються на 1-2 гривні за літр дорожче? І тут очікування не підвело експертів. Всі зразки (Mustang diesel, Pulls diesel, БРСМ-Нафта ДП Євро Плюс, V-Power, Ventus Diesel та вітчизняний Shebel ДТ) виявилися "арктичними" сортами з позамежними показниками морозостійкості. "Фірмове" паливо від WOG, БРСМ-Нафта та Shebel ДТ витримали температуру нижче 40°С! Особливо порадували результати палива вітчизняного Shebel ДТ – крім заявлених показників по температурі фильтруемости, в зразку практично була відсутня шкідлива сірка – менше 3 мг/кг. Модернізація та контроль якості дають свої плоди. В цілому, експерти рекомендують у разі потреби виїжджати у сильні морози (особливо на довгі відстані), заправлятися тільки таким пальним.

Підсумки

Схоже, у мережах АЗС злякалися холодів більше, ніж самі автолюбителі. У будь-якому випадку, така підготовка до сильних морозів не може не радувати. І хоча зараз прийшло потепління, зима ще не раз нагадає про свої права. Якщо ж говорити про тенденції на ринку, то експерти фіксують кардинальне зменшення некондиційного палива у продажу. Очевидно, що репутація все-таки коштує набагато дорожче, ніж швидкий прибуток. Але, неякісне дизельне пальне все ще з'являється на АЗС, навіть у великих мережах. А на маловідомих заправках ризик нарватися на "бодягу" незрівнянно вище, а копійчана економія може призвести до дорогого ремонту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно вибрати зимові шини для легкових автомобілів, а також які є проблеми з автомобільним газом в Україні.