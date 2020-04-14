Зібрати колекцію Mazda можна абсолютно безкоштовно

Стати володарем симпатичної колекції з 10 різноманітних моделей Mazda можна навіть не покидаючи дому. Для цього знадобиться папір, кольоровий принтер та доступ в інтернет.

Колекція паперових моделей Mazda mazda.com

Сидячи вдома на карантині, любителі автомобільної історії можуть зайнятися збиранням колекції паперових авто. Раніше ми вже розповідали про подібні 3D-моделі. Аналогічний вид дозвілля пропонує і компанія Mazda.

Цьогоріч японський виробник відзначає своє 100-річчя, і в такий оригінальний спосіб він вирішив нагадати про свої історичні екземпляри. До речі, познайомитися з багатою історією Mazda можна, відвідавши інтерактивний музей компанії.

Цікаво, що моделі діляться на кілька рівнів складності. Наприклад, сучасні моделі CX-3, CX-5, Demio (Mazda2) і Axela Sport (Mazda3) прості у виготовленні. Трохи більше зусиль потребують Atenza (Mazda6) і 1980 Familia (Mazda 323).

Культовий родстер Mazda MX-5 Miata mazda.com

До найбільш складних у виготовленні належать культовий родстер MX-5 Miata, а також історичні примірники – перша малолітражка 1960 R360 Coupe, перший роторний автомобіль марки 1967 Cosmo і купе 1969 Luce Rotary Coupe.

Mazda mazda.com

Якщо процес виявиться для вас занадто складним, Mazda підготувала спеціальну сторінку з докладною інструкцією зі складання. У будь-якому разі, ви зможете провести час весело та креативно.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, автовиробники пропонують творчо підійти до організації дозвілля під час карантину.