Головна Новини
14 квітня • оновлено в 13:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Зібрати колекцію Mazda можна абсолютно безкоштовно

1.1т
Читати матеріал російською

Стати володарем симпатичної колекції з 10 різноманітних моделей Mazda можна навіть не покидаючи дому. Для цього знадобиться папір, кольоровий принтер та доступ в інтернет.

Колекція паперових моделей Mazda

Колекція паперових моделей Mazda

mazda.com

Сидячи вдома на карантині, любителі автомобільної історії можуть зайнятися збиранням колекції паперових авто. Раніше ми вже розповідали про подібні 3D-моделі. Аналогічний вид дозвілля пропонує і компанія Mazda.

Цьогоріч японський виробник відзначає своє 100-річчя, і в такий оригінальний спосіб він вирішив нагадати про свої історичні екземпляри. До речі, познайомитися з багатою історією Mazda можна, відвідавши інтерактивний музей компанії.

Цікаво, що моделі діляться на кілька рівнів складності. Наприклад, сучасні моделі CX-3, CX-5, Demio (Mazda2) і Axela Sport (Mazda3) прості у виготовленні. Трохи більше зусиль потребують Atenza (Mazda6) і 1980 Familia (Mazda 323).

Культовий родстер Mazda MX-5 Miata

Культовий родстер Mazda MX-5 Miata

mazda.com

До найбільш складних у виготовленні належать культовий родстер MX-5 Miata, а також історичні примірники – перша малолітражка 1960 R360 Coupe, перший роторний автомобіль марки 1967 Cosmo і купе 1969 Luce Rotary Coupe.

Mazda

Mazda

mazda.com

Якщо процес виявиться для вас занадто складним, Mazda підготувала спеціальну сторінку з докладною інструкцією зі складання. У будь-якому разі, ви зможете провести час весело та креативно.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, автовиробники пропонують творчо підійти до організації дозвілля під час карантину.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Японія
Теги
новини авто ретро Mazda
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги