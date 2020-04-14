Зібрати колекцію Mazda можна абсолютно безкоштовно

Стати володарем симпатичної колекції з 10 різноманітних моделей Mazda можна навіть не покидаючи дому. Для цього знадобиться папір, кольоровий принтер та доступ в інтернет.

Колекція паперових моделей Mazda mazda.com

Сидячи вдома на карантині, любителі автомобільної історії можуть зайнятися збиранням колекції паперових авто. Раніше ми вже розповідали про подібні 3D-моделі. Аналогічний вид дозвілля пропонує і компанія Mazda.

Цьогоріч японський виробник відзначає своє 100-річчя, і в такий оригінальний спосіб він вирішив нагадати про свої історичні екземпляри. До речі, познайомитися з багатою історією Mazda можна, відвідавши інтерактивний музей компанії.

Цікаво, що моделі діляться на кілька рівнів складності. Наприклад, сучасні моделі CX-3, CX-5, Demio (Mazda2) і Axela Sport (Mazda3) прості у виготовленні. Трохи більше зусиль потребують Atenza (Mazda6) і 1980 Familia (Mazda 323).

Культовий родстер Mazda MX-5 Miata mazda.com

До найбільш складних у виготовленні належать культовий родстер MX-5 Miata, а також історичні примірники – перша малолітражка 1960 R360 Coupe, перший роторний автомобіль марки 1967 Cosmo і купе 1969 Luce Rotary Coupe.

Mazda mazda.com

Якщо процес виявиться для вас занадто складним, Mazda підготувала спеціальну сторінку з докладною інструкцією зі складання. У будь-якому разі, ви зможете провести час весело та креативно.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, автовиробники пропонують творчо підійти до організації дозвілля під час карантину.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!