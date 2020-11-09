Журналісти склали думку про китайський електрокар за 8 000 євро

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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Журналісти склали думку про китайський електрокар за 8 000 євро

Нещодавно в Китаї стартував продаж ультрадешевого електромобіля – міського компакта Baojun E300 (продукт трьох місцевих підприємств SAIC, General Motorsa i Wulinga). Автомобіль відразу ж потрапив на тест до журналістів (випробування пройшли в Шанхаї), і за їх підсумками машина заслужила хороших оцінок. Важливу роль в цьому зіграла приваблива ціна моделі: короткобазная версія коштує від 8 200 євро, а більший варіант – від 10 700 євро.

Протестували Baojun E300 експерти YouTube-каналу Fully Charged. Перше, що відзначили журналісти в китайському електрокарі – це його сучасний дизайн. Крім того, здивувала місткість: салон розрахований на 4 чоловік, при тому що, довжина більшого варіанта (E300 Plus) становить всього 2,9 метра, а укороченого – і зовсім 2,62 м. Втім, на зручність заднім пасажирам розраховувати не доводиться (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Baojun E300

Також оглядачам сподобалася відмінна оглядовість, зручне розташування водія і ергономічні елементи управління. А ось матеріали обробки виявилися дуже простими.

Мотор видає всього 56 л.с. (40 кВт) і розганяє Baojun E300 лише до 100 км/год, але цього цілком достатньо для їзди по місту і на короткі відстані. Зазначений запас ходу – до 305 км за циклом NEDC, проте в реальності трохи менше.

Нарешті, вразило автоекспертів збалансоване шасі і відмінна маневреність.

Поки Baojun E300 продається лише в КНР, але не виключено, що пізніше його привезуть до Європи.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Ford пообіцяв випустити доступний електромобіль. Його орієнтовна ціна складе 20 000 євро.

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