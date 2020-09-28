Журналісти порівняли ціни на моделі Lada російського та українського складання

Не так давно в Україні почали офіційно продавати автомобілі Lada виробництва ЗАЗ. Журналісти порівняли, наскільки машини українського складання відрізняються від тих, що випускають і продаються в Росії.

Як пише сайт FirstGear, що провів дане порівняння, автомобілі Lada зазівского складання вийшли дорожчими від російських, причому різниця – досить істотна.

Особливо вона помітна по універсалу Lada Vesta SW Cross. Так, якщо в Україні за цю модель просять від 370 670 гривень, то в Росії – від 302 360 гривень. Також великий розкид цін у компактвена Lada Largus – на українському ринку він доступний від 341 310 гривень, а на російському – від 263 120 гривень.

Lada Vesta SW Cross коштує в Україні майже на 70 000 грн дорожче. Фото: lada.ua

По інших моделях також помітна різниця – теж значна, але не така колосальна:

Lada Granta – від 216 530 грн в Україні і від 169 520 грн в РФ;

Lada Xray – від 297 270 грн в Україні і від 244 400 грн в РФ;

Lada Vesta седан – від 293 600 грн на Україні і від 235 400 грн в РФ;

До речі, локалізація автомобілів Lada в Україні зробили їх дешевшими, але у незначний мірі. Наприклад, Lada Xray 1.6 на "механіці" українського складання коштує 315 620 грн, а така сама модель, але зроблена в РФ – 322 960 грн. Тобто, економія становить трохи більше 7 300 грн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що крім автомобілів Lada, ЗАЗ тепер збирає кросовер Renault Arkana.