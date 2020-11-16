Журналісти порівняли на швидкість бензинове, дизельне і гібридне авто

Британці з CarWow вирішили з'ясувати, яке авто виявиться швидше – бензинове, дизельне або плагін-гібридне; для цього вони зазнали на треку три cхожих автомобіля преміум-класу. За підсумками тестів перше місце зайняла BMW M340i (дизель), друге – Volvo V60 (гібрид), а на останній позиції – Audi S4 (бензин).

Тест, відео якого було опубліковано на YouTube, включав заїзд по прямій всіх трьох автомобілів. Машини мають плюс-мінус однакових характеристики, але використовують різні типи силових установок. Audi S4 оснащений 3,0-літровим дизельним двигуном V6, який розвиває потужність 347 к.с. і 700 Нм. Під капотом BMW M340i розташовується 3,0-літрова бензинова рядна шістка з наддувом, що розвиває 374 к.с. і 500 Нм. Нарешті, Volvo V60 T8 має гібридну силову установку, яка поєднує в собі 2,0-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом і електродвигун, які разом вони розвивають потужність 387 к.с. і 640 Нм. Всі 3 машини споряджені 8-ступіневрю автоматичною коробкою передач і повним приводом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Як видно, у гібрида очевидні переваги по вихідних характеристиках, однак в питанні динаміці йому це не допомогло. Чверть милі (402 м) універсали проїхали за наступний час:

BMW M340 Touaring – 12,4 сек;

Volvo V60 T8 – 13,4 сек;

Audi S4 Avant – 13,5 сек.

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