Шалений гібрид маршрутки та Lamborghini показали на відео

Віталій Сазонов Новини 11:00, 13.06.2020 Оновлено: 11:31, 13.06.2020

У соцмережах з'явилося відео з дуже незвичайним транспортним засобом. Він являє собою гібрид міського автобуса і суперкара Lamborghini Aventador.

Яскрава маршрутка виглядає доволі екстравагантно: з усіх боків це звичайний автобус, виняток становить лише перед – тут якраз встановлений "ніс" Ламборгіні. Також у такого громадського транспорту багатоспицеві колеса з низькопрофільною гумою, бічні дзеркала, як у легковика, двері, що відкриваються вгору, а в салоні – спортивні сидіння.

Гібрид маршрутки і Lamborghini
Скріншот відео

Врешті, по кузову машини повсюдно розкидані написи "Lamborghini" – вони ще більше змушують звертати увагу на такий автобус.

Втім, є одне "але" – машина ця несправжня, у цьому разі йдеться про анімацію. Ролик створив користувач соцмережі TikTok під ніком fnmeka.

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