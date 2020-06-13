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13 червня • оновлено в 12:07
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Шалений гібрид маршрутки та Lamborghini показали на відео

2.4т
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У соцмережах з'явилося відео з дуже незвичайним транспортним засобом. Він являє собою гібрид міського автобуса і суперкара Lamborghini Aventador.

Яскрава маршрутка виглядає доволі екстравагантно: з усіх боків це звичайний автобус, виняток становить лише перед – тут якраз встановлений "ніс" Ламборгіні. Також у такого громадського транспорту багатоспицеві колеса з низькопрофільною гумою, бічні дзеркала, як у легковика, двері, що відкриваються вгору, а в салоні – спортивні сидіння.

Гібрид маршрутки і Lamborghini

Гібрид маршрутки і Lamborghini

Скріншот відео

Врешті, по кузову машини повсюдно розкидані написи "Lamborghini" – вони ще більше змушують звертати увагу на такий автобус.

Втім, є одне "але" – машина ця несправжня, у цьому разі йдеться про анімацію. Ролик створив користувач соцмережі TikTok під ніком fnmeka.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в соцмережах опублікували фото, можливо, найдивнішого Мерседеса в світі.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
прикол видео авто
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