Живуть довше за інших: від яких машин не відмовляються

Стас Сіділєв Новини 17:30, 31.07.2020

Експерти компанії iSeeCars вивчили ринок автомобілів і прихильність власників своїх машин, щоб визначити, від яких надійних моделей не поспішають відмовлятися.

За інформацією First Gear, фахівці перевірили понад 350 000 угод з продажу вживаних автомобілів, щоб визначити ті, які утримують своїх власників протягом 10-15 років якістю та надійністю.

Кращі вживані авто:

  1. Toyota Highlander

  2. Toyota Sienna

  3. Toyota Tacoma

  4. Toyota Tundra

  5. Subaru Forester

  6. Toyota RAV4

  7. Honda Pilot

  8. Honda CR-V

  9. Toyota Prius

  10. Toyota 4Runner

  11. Honda Odyssey

  12. Toyota Corolla

  13. Honda Civic

  14. Toyota Camry

  15. Toyota Land Cruiser

OBOZREVATEL раніше повідомляв про зростання популярності китайських автомобілів серед українських покупців.

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