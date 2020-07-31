Живуть довше за інших: від яких машин не відмовляються

Експерти компанії iSeeCars вивчили ринок автомобілів і прихильність власників своїх машин, щоб визначити, від яких надійних моделей не поспішають відмовлятися.

За інформацією First Gear, фахівці перевірили понад 350 000 угод з продажу вживаних автомобілів, щоб визначити ті, які утримують своїх власників протягом 10-15 років якістю та надійністю.

Кращі вживані авто:

Toyota Highlander Toyota Sienna Toyota Tacoma Toyota Tundra Subaru Forester Toyota RAV4 Honda Pilot Honda CR-V Toyota Prius Toyota 4Runner Honda Odyssey Toyota Corolla Honda Civic Toyota Camry Toyota Land Cruiser

OBOZREVATEL раніше повідомляв про зростання популярності китайських автомобілів серед українських покупців.