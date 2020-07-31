Живуть довше за інших: від яких машин не відмовляються
Toyota Highlander очолила рейтинг. Фото: firstgear.ua.
Експерти компанії iSeeCars вивчили ринок автомобілів і прихильність власників своїх машин, щоб визначити, від яких надійних моделей не поспішають відмовлятися.
За інформацією First Gear, фахівці перевірили понад 350 000 угод з продажу вживаних автомобілів, щоб визначити ті, які утримують своїх власників протягом 10-15 років якістю та надійністю.
Кращі вживані авто:
Toyota Highlander
Toyota Sienna
Toyota Tacoma
Toyota Tundra
Subaru Forester
Toyota RAV4
Honda Pilot
Honda CR-V
Toyota Prius
Toyota 4Runner
Honda Odyssey
Toyota Corolla
Honda Civic
Toyota Camry
Toyota Land Cruiser
OBOZREVATEL раніше повідомляв про зростання популярності китайських автомобілів серед українських покупців.
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