Живучий Mercedes: як виглядає ідеальний претендент на скручування пробігу

У Німеччині виставили на продаж цікавий універсал Mercedes-Benz E-Class W212 2016 року випуску. 4-річна машина звертає на себе увагою незвичайним поєднанням стану та пробігу.

Як випливає з оголошення, розміщеному на сайті mobile.de, від моменту купівлі автомобіль проїхав значні 422 000 км (тобто, щорічно власник на ньому "накатував" приблизно 105 тис. км). При цьому зовні він виглядає на відмінно, а салон можна оцінити на тверду "четвірку".

Mercedes E-Class 2016 року з пробігом 422 000 км. Фото: mobile.de

З огляду на чудовий стан Мерседеса, не виключено, що автомобіль придбає перекупник після чого скрутить пробіг і продасть його набагато дорожче. Зараз же універсал віддають за 16 990 євро.

Mercedes E-Class 2016 року з пробігом 422 000 км. Фото: mobile.de

Mercedes E-Class 2016 року з пробігом 422 000 км. Фото: mobile.de

Mercedes E-Class 2016 року з пробігом 422 000 км. Фото: mobile.de

Під капотом авто – 3,0-літровий дизельний мотор потужністю 260 сил (версія Е350 Т). Також автомобіль добре упакований: в його арсеналі спорт-пакет AMG, світлодіодні фари, шкіряний салон, мультимедіа з камерою заднього виду і функцією голосового введення, панорамний дах, безліч електронних асистентів і т.д.

Mercedes E-Class 2016 року з пробігом 422 000 км. Фото: mobile.de

Mercedes E-Class 2016 року з пробігом 422 000 км. Фото: mobile.de

Mercedes E-Class 2016 року з пробігом 422 000 км. Фото: mobile.de

Mercedes E-Class 2016 року з пробігом 422 000 км. Фото: mobile.de

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що за 4 роки седан Alfa Romeo Giulia проїхав 400 000 км взагалі без будь-яких поломок.