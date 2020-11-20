"Живий" VW Golf з пробігом 1 млн км виставили на продаж за 850 євро

У Німеччині виставили на продаж 15-річний VW Golf, на одометрі якого – майже 1 млн км. Незважаючи на значний пробіг, автомобіль перебуває в хорошому стані, і оцінили його в досить символічні гроші – 850 євро.

Машиною-мільйонником, якій підшукують нового власника, є VW Golf Variant 4-го покоління. Як випливає з оголошення, розміщеного на сайті mobile.de, універсал проїхав 995 тис. км, і для "Фольксвагена" такий пробіг – велика рідкість. Найчастіше на подбібний ресурс розраховані лише моделі Mercedes і Volvo (рідше – Toyota і Nissan).

VW Golf з пробігом 1 млн км mobile.de

Відомо, що Golf 2005 року випуску регулярно обслуговувався, завдяки чому він добре зберігся. Зовні автомобіль виглядає на відмінно, всередині – є кілька слідів зносу, зокрема, затерте кермо і дверні карти, зате сидіння виглядають цілком "живими".

VW Golf з пробігом 1 млн км mobile.de

VW Golf з пробігом 1 млн км mobile.de

VW Golf з пробігом 1 млн км mobile.de

VW Golf з пробігом 1 млн км mobile.de

Під капотом "Гольфа" – знаменитий дизель 1.9 TDI потужністю 101 к.с. Мотор також перебуває в повністю робочому стані.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Німеччині виставили на продаж колекційний Mercedes W124. Машину з пробігом 75 тис. км оцінили в 9 900 євро.