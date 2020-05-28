Ніякого підступу: "живий" Renault Clio продають за 50 євро
У Німеччині за мінімальні гроші виставили на продаж старий Renault Clio. Машину 2001 року випуску оцінили e "символічні" 50 євро.
Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про те, що деякі автомобілі на німецькому ринку дійсно віддають за півсотні євро – в Україні ж такі пропозиції зустріти доволі складно, якщо навіть нереально. І ось цей Рено є однією з таких машин – відповідне оголошення було розміщено на сайті mobilde.de.
Як для своїх грошей Renault Clio виглядає "живим" автомобілем – він на ходу, хоча проблеми по частині техніки не позбавлений. Так, на певних швидкостях гримить двигун, є течі масла у коробки передач. Крім того, потребує заміни пильовик рульової тяги.
По кузову машини також є ряд "питань" – багато дрібних вм'ятин через попадання граду, пара великих вм'ятин в задній частині від зіткнень, іржа на правій задній арці, відлущування лаку, а також скол на правому корпусі дзеркала заднього виду.
Зате є і позитивні моменти – незважаючи на це, у Renault Clio і раніше працює кондиціонер (причому, як запевняє продавець, працює він відмінно) та електричні склопідйомники. Також до комплектації входить центральний замок з дистанційним керуванням.
У старенького Рено це вже другий власник – машини була куплена ним у 2003 році. На даний момент пробіг Кліо становить 206,3 тис. км.
Втім, і така ціна не межа для тамтешнього ринку – як раніше писав OBOZREVATEL, деякі авто в Німеччині навіть віддають абсолютно безкоштовно.