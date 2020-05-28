Ніякого підступу: "живий" Renault Clio продають за 50 євро

У Німеччині за мінімальні гроші виставили на продаж старий Renault Clio. Машину 2001 року випуску оцінили e "символічні" 50 євро.

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про те, що деякі автомобілі на німецькому ринку дійсно віддають за півсотні євро – в Україні ж такі пропозиції зустріти доволі складно, якщо навіть нереально. І ось цей Рено є однією з таких машин – відповідне оголошення було розміщено на сайті mobilde.de.

Так виглядає Renault Clio за 50 євро Скріншот з сайту mobile.de

Як для своїх грошей Renault Clio виглядає "живим" автомобілем – він на ходу, хоча проблеми по частині техніки не позбавлений. Так, на певних швидкостях гримить двигун, є течі масла у коробки передач. Крім того, потребує заміни пильовик рульової тяги.

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

По кузову машини також є ряд "питань" – багато дрібних вм'ятин через попадання граду, пара великих вм'ятин в задній частині від зіткнень, іржа на правій задній арці, відлущування лаку, а також скол на правому корпусі дзеркала заднього виду.

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

Зате є і позитивні моменти – незважаючи на це, у Renault Clio і раніше працює кондиціонер (причому, як запевняє продавець, працює він відмінно) та електричні склопідйомники. Також до комплектації входить центральний замок з дистанційним керуванням.

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

У старенького Рено це вже другий власник – машини була куплена ним у 2003 році. На даний момент пробіг Кліо становить 206,3 тис. км.

Так виглядає Renault Clio за 50 євро mobile.de

Втім, і така ціна не межа для тамтешнього ринку – як раніше писав OBOZREVATEL, деякі авто в Німеччині навіть віддають абсолютно безкоштовно.