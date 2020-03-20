Життя автомобіліста в СРСР: уся біль і сльози в карикатурах

Багато в чому жити в СРСР було досить важко. Причому стосувалося це практично усіх сфер життя, і автомобільна не була виключенням.

Однією з головних проблем в ту пору була купівля машини – для багатьох це так і залишилося нездійсненої мрією. Однак одним цим головним болем справа не обмежувалася.

zr.ru

Тому не дивно, що вже тоді з'являлися різні карикатури на ту чи іншу тему, що висміюювали вади радянського суспільства. Навіть незважаючи на тотальну цензуру. Як приклад OBOZREVATEL публікує кілька прикладів таких робіт, які розкривають всю біль і сльози життя радянського водія.

1. Дороги

Карикатури про життя радянських автомобілістів zen.yandex

Дороги в СРСР були однією з найбільших проблем, причому як для професійних, так і звичайних автомобілістів – вони могли геть "вбити" ходову. Прокласти той чи інший шлях іноді не могли роками, а то й десятиліттями. А в деяких населених пунктах дороги взагалі не з'явилися досі.

2. Межа мрій – малолітражка

Карикатури про життя радянських автомобілістів zen.yandex

Перевага віддавалася малолітражним авто, оскільки під них не потрібен був великий гараж, крім того, такі машини мали не таку великий витрату пального. Такі пріоритети виставлялися виходячи з того, що доходи були невеликими.

3. Машину молодятам

Карикатури про життя радянських автомобілістів zen.yandex

У щойно створених сімей було два основні пріоритети – житло і машина. І якщо квартиру був шанс отримати безкоштовно, то з автомобілем було все набагато складніше. Мало того, що потрібно було заплатити великі гроші при покупці, так ще й в черзі простояти. Іноді і років 10.

4. Підготовка водіїв не на 100%

Карикатури про життя радянських автомобілістів zen.yandex

В СРСР завжди поспішали з результатами, що нерідко позначалося на підготовці водіїв – учень міг отримати права, але при цьому вийти "недовченим" (мовляв, довчишся в процесі). При цьому кваліфікація самих інструкторів також могла "кульгати". Ілюстрація "який тракторист-учень, такий і тракторист-інструктор ", показує це наочно.

5. Крадіжка палива

Карикатури про життя радянських автомобілістів zen.yandex

В СРСР на будь-якому виробництві завжди закладався "відсоток на крадіжку" (з боку співробітників). У випадку з водіями це було пальне: відлити пару зайвих літрів бензину – свята справа!

Раніше OBOZREVATEL публікував матеріал про те, скільки коштували радянські автомобілі в порівнянні із західними машинами.

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