Жінка посварилася з поліцією через неправильне паркування

На відео показали жінку середнього віку, яка сперечається з поліцейськими. Свідок розмістив відеозапис на Reddit. Причиною пригоди стало порушення правил паркування.

Жінку звинуватили в порушенні правил парковки. Скріншот відео

У країнах, де електромобілі Tesla представлені офіційно, існують окремі паркувальні місця для зарядки транспортних засобів цієї компанії. США – найбільший ринок для моделей Тесла, тому там такі парковки дуже поширені.

Поліцейські повідомили жінці, що її автомобіль не повинен знаходитись на парковці для електромобілів Tesla. Варто відзначити, що в першу чергу це пов'язано з тим, що власник електрокару може потребувати зарядки батареї. Якщо місце для паркування зайняте, він не зуміє скористатися функцією, для якої парковку і було побудовано. В свою чергу, бензиновий автомобіль можна залишити і в іншому місці, щоб не блокувати станцію зарядки.

Полицейські довго вимагали переставити машину. Скріншот відео

Власниця сірої Hyundai Elantra абсолютно не згодна з тим, що порушила якісь правила, і намагається різко оскаржити претензії правоохоронців. Спершу вона послалася на те, що хворіє. Потім зазначила, що відповідний знак повинен бути більшого розміру, щоб його можна було помітити.

Порушниця поводилася доволі агресивно і довго сперечалася. Скріншот відео

Все закінчилося тим, що жінка, виявляється, просто чекала на когось в торговому центрі, а парковка Tesla виявилася доречним безкоштовним місцем для того, щоб залишити свою машину. На відео помітно, що порушниця дуже незадоволена тим, що відбувається, і в якійсь мірі агресивно реагує на зауваження.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про київського "месника", який нападає на автомобілі за порушення правил паркування.