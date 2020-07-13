Жінка посварилася з поліцією через неправильне паркування
На відео показали жінку середнього віку, яка сперечається з поліцейськими. Свідок розмістив відеозапис на Reddit. Причиною пригоди стало порушення правил паркування.
У країнах, де електромобілі Tesla представлені офіційно, існують окремі паркувальні місця для зарядки транспортних засобів цієї компанії. США – найбільший ринок для моделей Тесла, тому там такі парковки дуже поширені.
Поліцейські повідомили жінці, що її автомобіль не повинен знаходитись на парковці для електромобілів Tesla. Варто відзначити, що в першу чергу це пов'язано з тим, що власник електрокару може потребувати зарядки батареї. Якщо місце для паркування зайняте, він не зуміє скористатися функцією, для якої парковку і було побудовано. В свою чергу, бензиновий автомобіль можна залишити і в іншому місці, щоб не блокувати станцію зарядки.
Власниця сірої Hyundai Elantra абсолютно не згодна з тим, що порушила якісь правила, і намагається різко оскаржити претензії правоохоронців. Спершу вона послалася на те, що хворіє. Потім зазначила, що відповідний знак повинен бути більшого розміру, щоб його можна було помітити.
Все закінчилося тим, що жінка, виявляється, просто чекала на когось в торговому центрі, а парковка Tesla виявилася доречним безкоштовним місцем для того, щоб залишити свою машину. На відео помітно, що порушниця дуже незадоволена тим, що відбувається, і в якійсь мірі агресивно реагує на зауваження.
OBOZREVATEL раніше повідомляв про київського "месника", який нападає на автомобілі за порушення правил паркування.