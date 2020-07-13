Жінка посварилася з поліцією через неправильне паркування

Стас Сіділєв Новини 16:36, 13.07.2020

На відео показали жінку середнього віку, яка сперечається з поліцейськими. Свідок розмістив відеозапис на Reddit. Причиною пригоди стало порушення правил паркування.

Жінку звинуватили в порушенні правил парковки.
Скріншот відео

У країнах, де електромобілі Tesla представлені офіційно, існують окремі паркувальні місця для зарядки транспортних засобів цієї компанії. США – найбільший ринок для моделей Тесла, тому там такі парковки дуже поширені.

Поліцейські повідомили жінці, що її автомобіль не повинен знаходитись на парковці для електромобілів Tesla. Варто відзначити, що в першу чергу це пов'язано з тим, що власник електрокару може потребувати зарядки батареї. Якщо місце для паркування зайняте, він не зуміє скористатися функцією, для якої парковку і було побудовано. В свою чергу, бензиновий автомобіль можна залишити і в іншому місці, щоб не блокувати станцію зарядки.

Полицейські довго вимагали переставити машину.
Скріншот відео

Власниця сірої Hyundai Elantra абсолютно не згодна з тим, що порушила якісь правила, і намагається різко оскаржити претензії правоохоронців. Спершу вона послалася на те, що хворіє. Потім зазначила, що відповідний знак повинен бути більшого розміру, щоб його можна було помітити.

Порушниця поводилася доволі агресивно і довго сперечалася.
Скріншот відео

Все закінчилося тим, що жінка, виявляється, просто чекала на когось в торговому центрі, а парковка Tesla виявилася доречним безкоштовним місцем для того, щоб залишити свою машину. На відео помітно, що порушниця дуже незадоволена тим, що відбувається, і в якійсь мірі агресивно реагує на зауваження.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про київського "месника", який нападає на автомобілі за порушення правил паркування.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Дуда vs Тшасковський: екзит-пол показав результати фіналу виборів президента Польщі

Хабаровськ охопили масштабні протести через арешт губернатора. Відео

"Слугам народу" підготували інструкцію до річниці монобільшості: що дозволили говорити

Офіс Зеленського назвав Волинську область Луцькою. Фото

ДТП під Києвом влаштував уродженець РФ, раніше судимий за смертельну аварію, – журналіст