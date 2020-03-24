Жінка показала свій 14-річний Volvo з пробігом 1 млн км

Автомобілі з пробігом 1 млн км і вище – не рідкість для доріг Північної Америки. Однак якщо раніше такими цифрами хвалилися машини японського виробництва, то тепер йдеть про авто, що було випущено у Швеції.

Про універсалі Volvo V70 з рекордним пробігом розповіло канадське представництво Вольво. Автомобіль був куплений й 2006 році його нинішньою власницею Рітою Нойман разом з чоловіком, які займаються благодійністю, надаючи медичну допомогу і доставку товарів першої необхідності "від дверей до дверей".

Volvo V70 з пробігом 1 млн км media.volvocars.com

Таким чином, свій 1 млн км універсал проїхав за 14 років, при цьому машину регулярно обслуговували, завдяки чому вона збереглася у відмінному стані. Ріта заявила, що з вибором вони не прогадали: Volvo виявився дуже надійним і безпечним. "Автомобіль дозволив нам позитивно вплинути на наше співтовариство, і за це ми йому вдячні", – заявила власниця.

Volvo V70 з пробігом 1 млн км media.volvocars.com

Цікаво, що минулого року подружжя купило ще один універсал Volvo, V60, однак свою стару машину вони продавати не стали – більше того, V70 активно використовується й досі.

Volvo V70 з пробігом 1 млн км media.volvocars.com

У компанії Volvo відзначили, що за таке важливе для них досягнення власницю нагородили пам'ятними подарунками, але якими саме, не уточнюється.

Раніше, буквально минулого місяця, OBOZREVATEL розповідав про пікапі Nissan, який також без особливих проблем проїхав 1,6 млн км.

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