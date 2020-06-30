Женевський автосалон 2021 може не відбутися

Організатори престижного міжнародного автосалоні оголосили про скасування заходу, запланованого на березень майбутнього року.

Женевський автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

У зв'язку з фінансовими наслідками скасування виставки в цьому році через пандемію коронавируса, організатори вирішили не проводить автошоу в 2021 році. Більшість експонентів GIMS, які взяли участь в опитуванні, заявили, що вони, ймовірно, не братимуть участі у виставці 2021 року. Автомобільний сектор в даний час переживає важку фазу, і учасникам необхідно час, щоб оговтатися від наслідків пандемії.

Женевський автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

Відразу ж після скасування GIMS в березні 2020 року організатори звернулися до влади кантону Женева з проханням про фінансову підтримку для покриття збитків в розмірі 11 млн швейцарських франків, викликаних скасуванням автошоу, і допомоги в підготовці виставки в майбутньому році.

Женевський автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

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Женевський автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

На початку червня позику в розмірі 16,8 млн швейцарських франків було схвалено. Однак, за умовами договору, організатори зобов'язані провести виставку в березні і виплатити 1 млн франків в червні майбутнього року. Подібні умови організатори визнали неприйнятними і відмовилися від позики.

Женевський автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

В результаті було прийнято рішення продати права на проведення автосалону компанії Palexpo SA, яка є власником виставкових площ, де до недавнього часу проводилася виставка.

Женевський автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

Нагадаємо, що автомобільна виставка проводиться в Женеві з 1905 року. З 1982 по 2019 рік автошоу щорічно проводилося на території виставкового комплексу Palexpo. Чи вдасться відродити захід у майбутньому, покаже час.

Женевський автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

У зв'язку зі скасуванням більшості автошоу в нинішньому році багато виробників проводять презентацію своїх новинок в режимі он-лайн. Наприклад, недавно відбулася подібна прем'єра нового кросовера Mercedes-Benz.