Жахлива втрата вартості Mercedes S-Class: 1 євро за 1 км пробігу

Преміальні автомобілі завжди відчутно просідають в ціні, але деякі екземпляри демонструють відверто божевільну втрату вартості. Про одну з таких машин розповіло видання autobild.de.

Нещодавно в Німеччині виставили на продаж дизельний Mercedes S-Class 2015 року випуску (S 350 d). За 5 років помірної експлуатації він просів у вартості більш ніж наполовину.

Дизельний Mercedes S-Class за 39 000 євро autobild.de

Розкішний седан з пробігом менше 50 000 км (якщо точніше – 48 219 км) оцінили лише у 38 970 евро, в той же час в салоні такий S-Class коштував 5 років тому приблизно 90 000 євро. Враховуючи невеликий пробіг, це відповідає розрахунковій втраті вартості одного євро за кілометр!

Дизельний Mercedes S-Class за 39 000 євро autobild.de

При цьому ніяких підводних каменів немає. Автомобіль перебуває в хорошому стані, його 3,0-літровий дизель V6 на 258 сил працює справно. До того ж він добре укомплектований, яким і повинен бути S-Class: є пневматична підвіска AirMatic, камера заднього виду, автоматична парковка, електропривід та вентиляція сидінь, попередження про втому і розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне включення світла фар з функцією освітлення поворотів та ін. Салон також радує око: тут багато шкіри, дерев'яний декор, алюмінієві вставки, а також величезний дисплей, який служить і панеллю приладів, і тачскріном мультимедіа.

Дизельний Mercedes S-Class за 39 000 євро autobild.de

Але незважаючи на те, що цей S-Class наочно показує, наскільки жахливою може бути втрата вартості автомобіля, є і хороша новина. І полягає вона в тому, що це відмінний варіант для тих, хто розмірковує над купівлею б/в авто. Крім вищевказаних плюсів, у цього седана є ще ряд позитивних моментів: по-перше, у нього був лише один власник, а по-друге, на машину надається гарантія. А ще він недорогий в експлуатації, оскільки оснащений економічним дизельним мотором.

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