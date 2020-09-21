Жахлива ДТП на рівному місці і пустій дорозі потрапила на відео

На шосе недалеко від польського міста Катовіце сталася страшна аварія за участю хетчбека Peugeot 207. Автомобіль потрапив у ДТП за дещо незвичайних обставин – на рівному місці і пустій дорозі.

Як пише Carscoops, причиною нещасного випадку стало те, що машина втратила зчеплення з мокрою дорогою. Водій "француза" вирішив перестроїтися з центральної смуги в ліву, і в момент маневру задню частину хетчбека занесло. Після цього автомобіліст, судячи з усього, спробував виправити ситуацію, але зробив це неправильно і "Пежо" відправився в неконтрольований занос. В остаточному підсумку він ударився об насип, кілька разів перевернувся і приземлився вже на дорозі на боці кузова.

Пояснити, чому водій втратив контроль над дорогою, досить складно. Один із варіантів – в автомобіля були сильно зношені шини, за іншою версією – шофер різко смикнув кермо вліво. І одне, й інше у поєднанні з мокрою дорогою могло призвести до таких наслідків.

Втім, це далеко не єдина аварія, що сталася саме на цьому місці на цій дорозі в Польщі. Ще в лютому на YouTube була розміщена нарізка відео, в яких було відображено десяток інших аварій, що сталися на цій самій ділянці у вологих умовах.

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