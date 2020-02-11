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11 лютого • оновлено в 17:21
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Здійснилося! В Україні вперше зняли Bugatti Veyron

5.6т
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В Україні вперше сфотографували гіперкар Bugatti Veyron. Раніше про існування такого автомобіля в нашій країні лише подейкували, але тепер цьому є документальне підтвердження.

Як зазначає видання TopGir, що опублікувало знімок транспортного засобу, Bugatti Veyron зняли в Києві. Щоправда, машина пересувалася не самостійно, а на автовозі.

Bugatti Veyron – перший в Україні

Bugatti Veyron – перший в Україні

topgir.com.ua

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Зважаючи на зображення, в Україні помітили звичайний Bugatti Veyron з 1001-сильним двигуном. Таке авто досягає "сотні" за 2,5 сек і розвиває максимальну швидкість у 407 км/год.

До речі, в мережі можна знайти кадри з Bugatti Veyron на українських дорогах за 2010 рік, однак згодом виявилося, що вони є фейком.

Bugatti Veyron

Bugatti Veyron

wikipedia.org

Зазначимо, гіперкар Bugatti Veyron випускався з 2005 до 2015 року, всього було вироблено пів сотні примірників. Ціна кожного екземпляра становила щонайменше 1,7 млн доларів, а виготовлені на замовлення моделі (з особливим заводським тюнінгом) оцінювалися в 3,3 млн.

Оновлено. Bugatti Veyron, який зняли в Україні, насправді виявився ще одним фейком. Про те, що сталося, читайте в цьому матеріалі.

Раніше, як уже повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зняли нікому не відомий 6-колісний позашляховик Toyota. З чуток, він коштував власнику 300 000 доларів.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто Bugatti фотографии
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