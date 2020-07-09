Здійснилося: Aston Martin розпочав випуск кросовера DBX

На новому заводі компанії Aston Martin в Південному Уельсі в урочистій обстановці з конвеєра зійшов серійний екземпляр першого в історії британського бренду спортивного кросовера.

Для Aston Martin, що відчуває серйозні фінансові проблеми, запуск кросовера DBX є життєво важливою подією. З його допомогою в компанії мають намір поправити фінансове становище і почати отримувати прибуток.

2021 Aston Martin DBX. фото: media.astonmartin.com

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Плани з випуску першого в історії бренду спортивного кросовера сильно затягнулися. Нагадаємо, що перший концептуальний прототип був показаний на Женевському автошоу ще в 2015 році.

Концептуальний кросовер Aston Martin DBX дебютував в 2015 році на автошоу в Женеві. фото: media.astonmartin.com

Серійний автомобіль оснащений 4-літровий V8 Mercedes-AMG з двома турбінами. Він розвиває потужність 550 к.с. і 700 Нм крутного моменту. У парі з потужним мотором працює 9-ступінчаста автоматична коробка передач, а привід здійснюється на всі колеса.

2021 Aston Martin DBX. фото: media.astonmartin.com

В арсеналі новинки – підвіска з адаптивними амортизаторами, трикамерні пневмобаллонамі і активними стабілізаторами. Дорожній просвіт регулюється в діапазоні від 140 до 235 мм. Спереду встановлені гальма з шестипоршневими механізмами і дисками діаметром 410 мм, на задній осі – плаваючі скоби і диски на 390 мм.

2021 Aston Martin DBX. фото: media.astonmartin.com

За словами творців, кросовер здатний розганятися до першої "сотні" за 4,5 секунди, а максимальна швидкість досягає 291 км/год.

2021 Aston Martin DBX. фото: media.astonmartin.com

Завдяки великій колісній базі (3060 мм) DBX має просторий 5-містний салон. У стандартну комплектацію входять шкіряна обробка, трьохзонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь і панорамний дах.

Основними конкурентами для новинки стануть Bentley Bentayga, Lamborghini Urus і Porsche Cayenne. У планах компанії довести обсяг виробництва кросоверів до 5000 примірників на рік. Перші товарні екземпляри відправляться до покупців вже в цьому місяці.

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