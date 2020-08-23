ЗD-номерний знак порушує ПДР України: який штраф загрожує водіям

Дар'я Дурова Новини 16:30, 23.08.2020 Оновлено: 16:39, 23.08.2020

Використовуючи ЗD-номерні знаки, водії порушують Правила дорожнього руху України, за що передбачена адміністративна відповідальність.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Він уточнив, що номерні знаки в форматі ЗD не відповідають вимогам стандартів ДСТУ 3650:2019.

Відповідно до стандарту, номерні знаки виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або листової сталі.

"Натомість спосіб виготовлення ЗD-номерних знаків передбачає нанесення акрилових символів на зовнішню сторону алюмінієвого знака. Висновок: ЗD номерні знаки не відповідають встановленим вимогам", – написав Білошицький.

У пункті 2.9 "в" Правил дорожнього руху йдеться, що водієві забороняється керувати транспортним засобом із номерним знаком, який не відповідає вимогам стандартів.

Таку ж норму містить і КоАП, де передбачено і відповідальність (ч.6 ст. 121) – штраф 170 гривень. За друге таке правопорушення протягом року передбачено штраф у 255 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Facebook / Олексій Білошицький
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Як раніше писав OBOZREVATEL, індивідуальні номерні знаки не допоможуть уникнути покарання водіям, які порушують швидкісний режим.

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