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Збій у матриці: два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
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ДТП

Два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Незвичайна подія трапилася в Сінгапурі. У цій маленькій багатій країні багато дорогих машин. Але два однакових Lamborghini Aventador S зустрілися і потрапили в ДТП.

У ЗМІ була інформація про те, що незадовго до зіткнення водії демонстрували досить небезпечне водіння, обганяючи і підрізаючи одне одного. В результаті необережне поводження на дорозі обернулося зіткненням.

Два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Коли перший Lamborghini різко сповільнився у світлофора, другий в'їхав прям в нього. Мабуть, водій не встиг зреагувати, щоб зупинитися швидко.

Найцікавіше те, що ці автомобілі не тільки є екземплярами однієї моделі (Lamborghini Aventador S), але також пофарбовані в один жовто-помаранчевий відтінок і оснащені колісними дисками чорного кольору.

Два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Раніше OBOZREVATEL розповідав про незвичайну ДТП двох однакових електромобілів в Києві.

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