Збій у матриці: два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Незвичайна подія трапилася в Сінгапурі. У цій маленькій багатій країні багато дорогих машин. Але два однакових Lamborghini Aventador S зустрілися і потрапили в ДТП.

У ЗМІ була інформація про те, що незадовго до зіткнення водії демонстрували досить небезпечне водіння, обганяючи і підрізаючи одне одного. В результаті необережне поводження на дорозі обернулося зіткненням.

Два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Коли перший Lamborghini різко сповільнився у світлофора, другий в'їхав прям в нього. Мабуть, водій не встиг зреагувати, щоб зупинитися швидко.

Найцікавіше те, що ці автомобілі не тільки є екземплярами однієї моделі (Lamborghini Aventador S), але також пофарбовані в один жовто-помаранчевий відтінок і оснащені колісними дисками чорного кольору.

Два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Два однакових Lamborghini влаштували ДТП

Раніше OBOZREVATEL розповідав про незвичайну ДТП двох однакових електромобілів в Києві.