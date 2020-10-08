ЗАЗ вперше за кілька років відзвітував про виробництво автомобілів

Запорізький автомобільний завод вперше оприлюднив статистику виробництва після кількох років простою. Нещодавно вітчизняне підприємство почало великовузлове складання автомобілів французької групи "Рено" і поділилося першими результатами.

Як випливає з документа, підготовленого Асоціацією " Укравтопром ", у вересні ЗАЗ випустив 248 легкових авто. Це новий кросовер Renault Arkana і деякі моделі Lada. В яких пропорціях були зібрані машини, не уточнюється.

Одночасно завод "Єврокар", який складає автомобілі Skoda, випустив 536 машин.

Таким чином, загалом у вересні український автопром виробив 784 легкових автомобіля. Це на 18,3% менше, ніж в минулому році.

Що ж стосується комерційної техніки, в минулому місяці в Україні було випущено 4 вантажівки/фургони (на 3 машини більше, ніж у вересні 2019 го) і 73 автобуса (падіння на 21%).

Загалом з початку року в Україні було випущено 3140 автомобілів, що на 41% менше торішнього показника. Частка легкових авто склала 2650 од., вантажівок – 32 од., автобусів – 467 од.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українці стали більше купувати нових авто.