ЗАЗ відновить масове виробництво автомобілів

Запорізький автомобілебудівний завод оголошує про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для українського ринку.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Перед початком проекту ЗАЗ пройшов масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault.

"Ми пишаємося тим, що реалізуємо цей проект, який створить нові робочі місця і сприятиме розвитку вітчизняного автопрому. Локалізована збірка дозволяє нам залишатися в безпосередній близькості від наших клієнтів і адаптувати пропозицію і сервіс до потреб ринку", – коментує Микола Євдокименко, Голова Правління ЗАЗ.

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"Український ринок має для нас високий потенціал, завдяки своєму місцю розташування і зростаючому інтересу до нових автомобілів. Група Renault має сильні позиції в Україні і зберігає своє лідерство на ринку. Цей проект означає, що ми і наші партнери впевнені в тому, що автомобілі з відміткою "Зроблено в Україні" будуть такої ж високої якості, що і продукція інших заводів Групи Renault ", – коментує Макс Міссана, керуючий регіональний директор Groupe Renault Export.

Поки в компанії не коментують, автомобілі яких брендів, що входять в велике портфоліо Groupe Renault, будуть випускатися на ЗАЗі. Раніше OBOZREVATEL вже повідомляв, що в процесі переговорів з партнерами і подальшим аудитом підприємства була зібрана пілотна партія автомобілів Lada, які надійшли в торговельну мережу в Україні. Один з таких автомобілів був помічений в лівреї української поліції.

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