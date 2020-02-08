ЗАЗ світового рівня: Запорожець для Європи показали на фото

Спеціально для європейських країн ЗАЗ 966 перетворили на модель світового рівня. Просту конструкцію автомобіля поліпшили і навіть оснастили машину двигуном Renault.
Як з'ясував OBOZREVATEL, вперше модель під назвою Yalta -1000 показали в 1968 році на автомобільній виставці в Брюсселі. Виглядав автомобіль цілком міжнародно, нагадуючи дизайном такі відомі моделі, як NSU Prinz 4 і Chevrolet Corvair. Однак рівень техніки потрібно було підтягнути.
Рекламна брошура бельгійської компанії Scaldia-Volga із зображенням Yalta 1000, у якому встановлений двигун Рено
ebay.fr
Звісно, свого часу радянський автопром не міг запропонувати автомобіль гідного рівня для вимогливих покупців. Адже вже у 60-х роках минулого століття європейська автомобільна індустрія досягла високих результатів.
ZAZ Yalta 1000 виставляли не тільки в Брюсселі, а й в Женеві
autowp.ru
Саме тому знаменитий Запорожець пройшов глибоку модернізацію, отримавши двигун від відомої в свій час спортивної моделі Renault R8 Gordini потужністю близько 50 л.с.
Цікаво, що той мотор оснащувався досить прогресивною системою рідинного охолодження. У той час як на ЗАЗ спочатку застосовували повітряне охолодження – саме для цього були потрібні характерні "вуха" в задніх крилах. Які, втім, нікуди не поділися і на експортній модифікації.
Двигун Renault R8 Gordini встановлювали в Запорожець
group.renault.com
Крім того, адаптований для європейського ринку Запорожець отримав комфортний інтер'єр з поліпшеною якістю оздоблювальних матеріалів і навіть пружинну задню підвіску – дуже вишукане рішення для ЗАЗ-966, на базі якого був створений експортний Yalta 1000.
Завдяки новим компонентам, Запорожець вдалося довести до рівня європейських авто
autowp.ru
На жаль, у серійне виробництво модель не пішла. Відповідно, закордонні продажі не відбулися. Радянські покупці також не отримали вдосконалений автомобіль, який напевно був би надто дорогим. ZAZ Yalta 1000 підготували всього в єдиному екземплярі, про долю якого сьогодні нічого невідомо.
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