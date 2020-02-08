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9 лютого • оновлено в 03:07
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ЗАЗ світового рівня: Запорожець для Європи показали на фото

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Спеціально для європейських країн ЗАЗ 966 перетворили на модель світового рівня. Просту конструкцію автомобіля поліпшили і навіть оснастили машину двигуном Renault.

Як з'ясував OBOZREVATEL, вперше модель під назвою Yalta -1000 показали в 1968 році на автомобільній виставці в Брюсселі. Виглядав автомобіль цілком міжнародно, нагадуючи дизайном такі відомі моделі, як NSU Prinz 4 і Chevrolet Corvair. Однак рівень техніки потрібно було підтягнути.

Рекламна брошура бельгійської компанії Scaldia-Volga із зображенням Yalta 1000, у якому встановлений двигун Рено

Рекламна брошура бельгійської компанії Scaldia-Volga із зображенням Yalta 1000, у якому встановлений двигун Рено

ebay.fr

Звісно, свого часу радянський автопром не міг запропонувати автомобіль гідного рівня для вимогливих покупців. Адже вже у 60-х роках минулого століття європейська автомобільна індустрія досягла високих результатів.

ZAZ Yalta 1000 виставляли не тільки в Брюсселі, а й в Женеві

ZAZ Yalta 1000 виставляли не тільки в Брюсселі, а й в Женеві

autowp.ru

Саме тому знаменитий Запорожець пройшов глибоку модернізацію, отримавши двигун від відомої в свій час спортивної моделі Renault R8 Gordini потужністю близько 50 л.с.

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Цікаво, що той мотор оснащувався досить прогресивною системою рідинного охолодження. У той час як на ЗАЗ спочатку застосовували повітряне охолодження – саме для цього були потрібні характерні "вуха" в задніх крилах. Які, втім, нікуди не поділися і на експортній модифікації.

Двигун Renault R8 Gordini встановлювали в Запорожець

Двигун Renault R8 Gordini встановлювали в Запорожець

group.renault.com

Крім того, адаптований для європейського ринку Запорожець отримав комфортний інтер'єр з поліпшеною якістю оздоблювальних матеріалів і навіть пружинну задню підвіску – дуже вишукане рішення для ЗАЗ-966, на базі якого був створений експортний Yalta 1000.

Завдяки новим компонентам, Запорожець вдалося довести до рівня європейських авто

Завдяки новим компонентам, Запорожець вдалося довести до рівня європейських авто

autowp.ru

На жаль, у серійне виробництво модель не пішла. Відповідно, закордонні продажі не відбулися. Радянські покупці також не отримали вдосконалений автомобіль, який напевно був би надто дорогим. ZAZ Yalta 1000 підготували всього в єдиному екземплярі, про долю якого сьогодні нічого невідомо.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про народний український автомобіль ЗАЗ Таврія, який помітили під час зйомок однієї з найбільш відомих картин китайського кінематографа.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто ретро новини
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Vovk Vadim
Vovk Vadim
В этот ЗАЗ надо посадить ниадертальца с широкой без зубой улыбкой в мамонтовой шкуре, и будет самое крутое авто на любой выставке .
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hunt andres
hunt andres
Это пиззец! Это перемога века)))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
В обозе какая-то неустойчиво-жидкая редакционная политика. То, при "совке" все дерьмом было, автопром - отстой, одни тазы и ведра, то "мы гордимся "запорожцем"(самая отстойная тачка, кстати, в союзе считалась, несмотря на дешевизну)
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5
П А
П А
Аполлон Безобразов,
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