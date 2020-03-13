ЗАЗ і Group Renault ведуть переговори про виробництво авто

Французька Group Renault веде переговори з корпорацією УкрАвто щодо організації виробництва на потужностях ЗАЗу.
Як стало відомо OBOZREVATEL, між Group Renault і корпорацією УкрАвто, до складу якої входить ЗАЗ, тривають переговори про організацію серійного випуску автомобілів. В рамках аудиту складальних процесів в Запоріжжі було зібрано тестова партія Lada Vesta, Xray і Largus.
Французька Group Renault веде переговори з корпорацією УкрАвто щодо організації виробництва на потужностях ЗАЗу
zaz.ua
OBOZREVATEL звернувся за коментарями в корпорацію УкрАВТО і ось що нам розповіли з приводу переговорів з Group Renault:
"Протягом кількох років ЗАЗ знаходиться в активному пошуку партнерів і веде переговори з цілим рядом великих міжнародних автомобільних концернів. Одним з них є корпорація Groupe Renault. Однак в існуючій нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні досягти конкретних домовленостей поки не вдалося.
Що стосується можливості запуску виробництва легкових авто на потужностях ЗАЗу, то багато в чому це буде залежати від економічної ситуації і кон'юнктури ринка.
Тестова партія автомобілів Lada була зібрана на замовлення Groupe Renault в рамках процедури аудиту виробничих потужностей "Запорізького автомобілебудівного заводу". Він передбачає, в тому числі, тестовий випуск, а виготовлені автомобілі надійшли в дилерську мережу.
Виробничі потужності ЗАЗу пройшли аудит французької Group Renault
zaz.ua
Аудит виробничих потужностей важливий етап, але це тільки перший крок в дискусіях з приводу виробничих проектів. Його позитивний результат підтверджує, що після багаторічної зупинки виробництва, потужності ЗАЗу збережені в робочому стані і можуть використовуватися для випуску автомобілів.
Ніяких реальних домовленостей з приводу відновлення виробництва на ЗАЗі поки не існує. Переговори ведуться, але ми не можемо розголошувати інформацію про деталі, в тому числі і про сторони-учасники", – коментує Дмитро Скляренко, прес-секретар корпорації УкрАвто.
Нагадаємо, що французька Group Renault стала власником контрольного пакета акцій АвтоВАЗу в січні 2017 року.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Renault готує до запуску на європейському ринку компактний електричний кросовер.
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