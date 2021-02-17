Зареєструвати автомобіль можна буде не виходячи з шоу-руму

Уряд підтримав ініціативу Міністерство внутрішніх справ України щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу.

Про це повідомляє глава відомства Арсен Аваков у Twitter.

За словами Авакова, тепер зареєструвати новий автомобіль та отримати повний комплект документів можна буде безпосередньо у дилерському автосалоні без відвідування сервісного центру МВС. Така можливість буде реалізована у додатку "Дія", а також у Єдиному державному вебпортале електронних послуг.

Нагадаємо що у грудні минулого року Кабінет міністрів України вніс зміни у правила реєстрації та перереєстрації автомобілів. Нововведень відбулося чимало, та стосуються вони як нових, так й старих машин, а також мотоциклетної техніки. Зокрема, відповідно до постанови №1273 від 16 грудня 2020 року визначено такі можливості:

реєстрація нового автомобіля безпосередньо в автосалоні;

подача документів на перереєстрацію через інтернет – зокрема у "Електронному кабінеті водія";

замовлення індивідуальних номерів (з "красивими" цифрами) у "Електронному кабінеті водія";

оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу (далі – ТС) у "Електронному кабінеті водія".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Народні депутати під час засідання Верховної Ради підтримали зміни до Закону України "Про дорожній рух". Тепер в Україні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та поліс ОСАГО у додатку "Дія" можна використовувати нарівні з паперовими. Крім того, у додатку "Дія" можна поділитися техпаспортом на авто.