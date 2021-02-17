Зареєструвати автомобіль можна буде не виходячи з шоу-руму

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
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Зареєструвати автомобіль можна буде не виходячи з шоу-руму

Уряд підтримав ініціативу Міністерство внутрішніх справ України щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу.

Про це повідомляє глава відомства Арсен Аваков у Twitter.

За словами Авакова, тепер зареєструвати новий автомобіль та отримати повний комплект документів можна буде безпосередньо у дилерському автосалоні без відвідування сервісного центру МВС. Така можливість буде реалізована у додатку "Дія", а також у Єдиному державному вебпортале електронних послуг.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Народні депутати під час засідання Верховної Ради підтримали зміни до Закону України "Про дорожній рух". Тепер в Україні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та поліс ОСАГО у додатку "Дія" можна використовувати нарівні з паперовими. Крім того, у додатку "Дія" можна поділитися техпаспортом на авто.

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