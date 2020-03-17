Заправитися на АЗС в Україні можна не виходячи з машини

Убезпечити себе при заправці паливом і не вступати ні з ким в контакт можна просто скачавши мобільний додаток.

З 17 березня влада Києва встановлює ряд обмежень через можливе розповсюдження коронавируса. Наприклад, припинять роботу установи торгівлі, кафе, ресторани, спортивні клуби ті інше. Мереж АЗК, аптек і продуктових магазинів ці обмеження не стосуються.

Купити паливо годі й контактуючи з працівниками АЗК glusco.swiss

Наприклад, будь-який постійний клієнт мережі АЗК Glusco і власник картки лояльності може розрахуватися за придбане паливо не виходячи з автомобіля, і навіть не відкриваючи вікна. Встановивши додаток на смартфон, за допомогою сервісу GluscoPay водієві достатньо вибрати АЗК, номер колонки, вид палива і обсяг. Далі залишається оплатити використовуючи власні бонуси або вибравши банківську картку.

Крім того, на кожнiй колонцi в мережі АЗК Glusco є QR-код, за допомогою якого можна значно скоротити час заправки. Код допоможе автоматично визначити АЗК і номер колонки, а водієві залишається тільки вибрати вид, обсяг пального і оплатити його.

Як писав раніше OBOZREVATEL , українські власники автомобілів BMW і Mini отримали доступ до інтерактивних сервісів.

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