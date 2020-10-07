Запотівання вікон в автомобілі: 4 надійних способи розв'язати проблему

З похолоданням багато хто з автомобілістів стикається з такою проблемою, як запотівання вікон у машині. Річ неприємна – вона не тільки приносить дискомфорт під час руху, а й може призвести до ДТП.

AutoOboz склав список рішень, які допоможуть усунути запотівання вікон в авто.

Вимити вікна зсередини

Фото: carfromjapan.com

Боротися із запотіванням вікон можна почавши з правильного очищення стекол ізсередини автомобіля. Ми часто забуваємо про це під час миття автомобіля, і це – велика помилка. Жирові відкладення, що накопичуються на поверхні, уповільнюють випаровування вологи. Варто вимити вікна з внутрішнього боку, як видимість відразу ж покращується. Найкращі результати досягаються під час чищення звичайним засобом для чищення скла, який використовується вдома (бажано використовувати прозорий склоочисник зі спиртом).

Замінити повітряний фільтр

Фото: autoguru.com.au

Якщо вікна продовжують пітніти після миття, рекомендується перевірити повітряний фільтр. Бруд, що накопичується в ньому, утримують вологу в дощову погоду, яка перетворюється на водяну пару і осідає на поверхні скла при включенні обдування. У більшості автомобілів заміна – це нескладна процедура. Інструкція із заміни даного пристрою зазвичай знаходяться в коробці з новим повітряним фільтром.

Увібрати вологу та очистити салон

Фото: toptenzilla.com

Сідаючи в машину в дощову погоду, водій і пасажир "приносять" в салон непотрібну вологу разом зі своїм одягом і взуттям. Найчастіше волога накопичується на килимках, і якщо вони залишаються мокрими після поїздки, килимки можна "просочити" папером (наприклад, газетою – вона найкраще вбирає вологу). Ще одне рішення – використовувати в салоні осушувач повітря. Також бажано після довгої поїздки добре провітрити машину, відкривши всі двері на 2 – 3 хвилини. Наступний крок – ретельне пропилососити салон.

Використати кондиціонер

Фото: toptenzilla.com

Штатний кондиціонер в авто – відмінний помічник у боротьбі з вологою. Вже через 10 секунд роботи системи пар йде з вікон, а надлишки вологи, яку сприяють запітніння вікон, зникають. Крім того, включення кондиціонера взимку захищає компресор від зносу і поломок, що вимагають дорогого ремонту. Тому кондиціонер краще час від часу використовувати і в холодну погоду – навіть тоді, коли включений обігрівач.

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