Запотівання вікон в автомобілі: 4 надійних способи розв'язати проблему

З похолоданням багато хто з автомобілістів стикається з такою проблемою, як запотівання вікон у машині. Річ неприємна – вона не тільки приносить дискомфорт під час руху, а й може призвести до ДТП.

AutoOboz склав список рішень, які допоможуть усунути запотівання вікон в авто.

Вимити вікна зсередини

Боротися із запотіванням вікон можна почавши з правильного очищення стекол ізсередини автомобіля. Ми часто забуваємо про це під час миття автомобіля, і це – велика помилка. Жирові відкладення, що накопичуються на поверхні, уповільнюють випаровування вологи. Варто вимити вікна з внутрішнього боку, як видимість відразу ж покращується. Найкращі результати досягаються під час чищення звичайним засобом для чищення скла, який використовується вдома (бажано використовувати прозорий склоочисник зі спиртом).

Замінити повітряний фільтр

Якщо вікна продовжують пітніти після миття, рекомендується перевірити повітряний фільтр. Бруд, що накопичується в ньому, утримують вологу в дощову погоду, яка перетворюється на водяну пару і осідає на поверхні скла при включенні обдування. У більшості автомобілів заміна – це нескладна процедура. Інструкція із заміни даного пристрою зазвичай знаходяться в коробці з новим повітряним фільтром.

Увібрати вологу та очистити салон

Сідаючи в машину в дощову погоду, водій і пасажир "приносять" в салон непотрібну вологу разом зі своїм одягом і взуттям. Найчастіше волога накопичується на килимках, і якщо вони залишаються мокрими після поїздки, килимки можна "просочити" папером (наприклад, газетою – вона найкраще вбирає вологу). Ще одне рішення – використовувати в салоні осушувач повітря. Також бажано після довгої поїздки добре провітрити машину, відкривши всі двері на 2 – 3 хвилини. Наступний крок – ретельне пропилососити салон.

Використати кондиціонер

Штатний кондиціонер в авто – відмінний помічник у боротьбі з вологою. Вже через 10 секунд роботи системи пар йде з вікон, а надлишки вологи, яку сприяють запітніння вікон, зникають. Крім того, включення кондиціонера взимку захищає компресор від зносу і поломок, що вимагають дорогого ремонту. Тому кондиціонер краще час від часу використовувати і в холодну погоду – навіть тоді, коли включений обігрівач.

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