Запорожець з салоном від Mazda виставили на продаж

Власник цього Запорожця вирішив продати свою машину за 400 000 рублів (близько 5,5 тис доларів). Доволі велика сума за ЗАЗ-965, який був випущений в 1966 році. Але все не так просто.

Почнемо з дизайну. Зовні вживаний Запорожець нагадує класичні MINI завдяки декору в ретро-стилі та класичним колісним дискам. Також власник замінив оптику, додав новий обвіс і перефарбував кузов у складний сріблясто-мідний металік з перламутровим ефектом.

Старий Запорожець з деталями від Mazda виставили на продаж auto.ru

Старий Запорожець з деталями від Mazda виставили на продаж auto.ru

Салон ЗАЗ 965 являє собою збірну солянку з безлічі елементів. Але центральними є деталі Мазда – крісла і цифровий щиток приладів запозичені у Mazda RX-8, спортивної моделі з роторним двигуном, яка більше не виробляється.

Старий Запорожець з деталями від Mazda виставили на продаж auto.ru

Стандартний 26-сильний двигун був замінений на 1,3-літровий мотор потужністю 70 к.с. від ZAZ Sens. Ще автомобіль отримав нову вихлопну систему, камеру заднього виду і датчик освітленості.

Старий Запорожець з деталями від Mazda виставили на продаж auto.ru

Старий Запорожець з деталями від Mazda виставили на продаж auto.ru

Як розповідав OBOZREVATEL, цілу колекцію автомобілів СРСР продають за $100 000. Не така велика сума за класичні машини, але їх стан не вражає.

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