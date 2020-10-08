Запорізький автозавод презентував новий приміський автобус ЗАЗ А-08

Сергій Іванов Новини 15:30, 8.10.2020

Запорізький автомобілебудівний завод представив новий автобус ЗАЗ А-08 в модифікації "приміський".

Про це повідомляє прес-служба виробника. В рамках виставки "Агроекспо-2020" відбулася презентація нового автобуса малого класу. Модель, що отримала заводське позначення А08, призначений для здійснення пасажирських перевезень на приміських маршрутах.

ЗАЗ А-08. фото:
umgukravto.com.ua

Новинка створена з використанням шасі Asia Star, а конструкція кузова та інтер'єр салону є власною розробкою українського підприємства. У просторому салоні автобуса передбачено 28 сидячих місць, а загальна місткість становить 43 пасажири.

ЗАЗ А-08. фото:
umgukravto.com.ua
ЗАЗ А-08. фото:
umgukravto.com.ua

Модель доступна з 3-літровим турбодизелем двигуном Weichai потужністю 103 к.с .., який працює в парі з механічною 5-ступінчастою коробкою передач. Силова установка відповідає екологічному стандарту Євро-5.

ЗАЗ А-08. фото:
umgukravto.com.ua

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