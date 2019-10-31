Запас ходу 800 км і обтічний кузов: названо найефективніший електрокар

При створенні електромобіля виробники приділяють увагу не тільки потужності мотора і ємності батарей, а й аеродинаміці, яка безпосередньо впливає на запас ходу.

Як з'ясував OBOZREVATEL, в ході минулих випробувань в аеродинамічній трубі в Італії голландський електромобіль Lightyear One встановив рекорд – коефіцієнт його аеродинамічного опору становить лише 0,2.

Електромобіль Lightyear One встановив рекорд низького аеродинамічного опору lightyear.one

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Обтічний кузов був метою розробників, адже чим легше повітрю "обходити" машину під час її руху, тим нижче витрата палива. Але у випадку з електрокарами це позитивно відбивається на запасі ходу, який можна трохи збільшити.

Крім того, в Lightyear One використовуються нові сонячні батареї - загальна площа фотоелементів на капоті, даху і багажнику становить 5 квадратних метрів. Таких масштабів вдалося досягти завдяки довгому (5057 мм) і широкому (2000 мм) кузову.

Обтічний кузов і сонячні батареї роблять Lightyear One дуже ефективним lightyear.one

Завдяки обтічності і використанню сонячної енергії запас ходу ефектного електромобіля досягає 800 км.

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