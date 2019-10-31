Запас ходу 800 км і обтічний кузов: названо найефективніший електрокар

При створенні електромобіля виробники приділяють увагу не тільки потужності мотора і ємності батарей, а й аеродинаміці, яка безпосередньо впливає на запас ходу.
Як з'ясував OBOZREVATEL, в ході минулих випробувань в аеродинамічній трубі в Італії голландський електромобіль Lightyear One встановив рекорд – коефіцієнт його аеродинамічного опору становить лише 0,2.
Електромобіль Lightyear One встановив рекорд низького аеродинамічного опору
lightyear.one
Обтічний кузов був метою розробників, адже чим легше повітрю "обходити" машину під час її руху, тим нижче витрата палива. Але у випадку з електрокарами це позитивно відбивається на запасі ходу, який можна трохи збільшити.
Крім того, в Lightyear One використовуються нові сонячні батареї - загальна площа фотоелементів на капоті, даху і багажнику становить 5 квадратних метрів. Таких масштабів вдалося досягти завдяки довгому (5057 мм) і широкому (2000 мм) кузову.
Обтічний кузов і сонячні батареї роблять Lightyear One дуже ефективним
lightyear.one
Завдяки обтічності і використанню сонячної енергії запас ходу ефектного електромобіля досягає 800 км.
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