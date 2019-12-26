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26 грудня • оновлено в 12:34
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Запас ходу 700 км: новий електрокар BMW кине виклик Porsche й Tesla

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Найближчими роками BMW виведе на ринок декілька нових електромобілів. Одним із них стане седан (або ж 4-дверне купе) BMW i6.

Як повідомляє Autoblog.it, BMW i6 кине виклик таким електрокарам, як Porsche Taycan, Tesla Model S та Audi e-tron GT, який має надійти в продаж наступного року. Єдине, новинку не варто очікувати незабаром – вона з'явиться у 2024 році.

Чотиридверна версія BMW 8 Series

Чотиридверна версія BMW 8 Series

press.bmwgroup.com

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Про самий автомобіль поки лише відомо, що він буде виконаний в дусі свіжої BMW 8 Серії, тобто на нас чекає відверто стильна та спортивна модель. Водночас частина рішень до серійної машини перейде від концептуального електроседана BMW Vision Dynamics, представленого у 2017 році.

BMW Vision Dynamics

BMW Vision Dynamics

press.bmwgroup.com

BMW Vision Dynamics

BMW Vision Dynamics

press.bmwgroup.com

Вже в базі електромобіль здивує характеристиками: він отримає два мотори (по одному на кожній осі), які сумарно видаватимуть 544 к.с. потужності (201 к.с. у переднього мотора і 355 – заднього). Крім того, буде заряджений варіант M Performance з силовою установкою потужнісю 680 сил.

Батарей у BMW i6 також буде дві – ємністю 90 і 120 кВт/год. У першому разі машина зможе проїхати на одному заряді приблизно 560 км за циклом WLTP, а в другому – приголомшливі за сучасними мірками 700 км.

Раніше OBOZREVATEL публікував список найбільш ненажерливих електрокарів.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
BMW електромобілі
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