Головна Новини
3 січня • оновлено в 18:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Замість штрафів: в Україні запропонували радикально карати за п'яне водіння

865
Читати матеріал російською

Найефективнішим способом боротьби з пияцтвом за кермом є не штраф або позбавлення прав, а конфіскація автомобіля і кримінальна відповідальність.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV автоюрист Денис Конюшко, коментуючи посилення з 1 липня відповідальності за нетверезе водіння.

Як зазначив юрист, покарання у вигляді позбавлення прав абсолютно не впливає на водіїв, оскільки вони продовжують користуватися автомобілем без документів.

"У них забирають пластик, але навіть таксисти і маршрутники продовжують їздити без особливих проблем. Просто місця в гаманці стало більше, оскільки не стало пластику. Вплинути на водіїв може кримінальна відповідальність плюс, на мою думку, конфіскація транспортного засобу. Людей не зупинить вперше, вдруге, а потім просто не буде на чому їздити", – пояснив він.

Новини
Через скільки годин можна сідати за кермо після застілля

При цьому Конюшко підкреслив, що чинне законодавство України потребує доопрацювання, оскільки "абсолютно не готове до введення кримінальної відповідальності водіїв за керування авто в стані алкогольного сп'яніння". Проблеми він поділив на дві великі групи.

"Перша група проблем полягає в тому, що у нас немає співробітників поліції, які б займалися справами. У нас у будь-якому районному управлінні Національної поліції є кілька тисяч справ, які абсолютно не розслідуються, оскільки не вистачає людей і не вистачає кваліфікації зазначених людей. Як такої кримінальної поліції практично не існує", – розповів експерт.

"Другий аспект полягає в тому, що ті зміни, які повинні бути запроваджені в чинному законодавстві, не дозволяють притягати до відповідальності водія. Там дуже багато прогалин, закон виписаний дивно. Не передбачена відповідальність за відмову від проходження медичного огляду. Закон передбачає абстрактні теоретичні норми, на практиці його застосувати досить складно. Більш-менш нормальний захисник цю справу точно розвалить", – вважає він.

Новини
Штрафи за автокрісла: у законі знайшли шпарину для водіїв

Конюшко нагадав, що на даний момент щодо пияцтва за кермом діє стара норма Кодексу про адміністративні правопорушення.

"Це не кримінальний злочин, а адміністративний проступок. Карається штрафом 10,2 тис. грн і позбавленням прав на рік... Чинне законодавство передбачає виключно перескладання іспиту в сервісних центрах – теорії і практики. Завершується час, на який водій був позбавлений прав, приходить він у сервісний центр, складає два іспити, бере медичну довідку і отримує права назад. Абсолютно нескладно", – пояснив автоюрист.

В Україні запропонували радикально карати за п'яне водіння

avto.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Павло Заяц
Теми
Автоновини України Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Денис Конюшко
Місце
Україна
Теги
п'яний за кермом авто водійські права ПДР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги