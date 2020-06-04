Замість Prado: Toyota показала новий позашляховик

Дебютував оновлений позашляховик Toyota Fortuner, який побудований на платформі пікапа Hilux. Модель позиціонується нижче Toyota Prado, але деяким покупцям цей SUV подобається більше.

Шанувальникам Тойота Ленд Крузер Прадо в будь-якому випадку поки доведеться зачекати появи наступної генерації моделі. За попередньою інформацією, через кілька років автомобіль перетвориться на кроссовер і отримає платформу Toyota Camry. Ймовірно, охочі придбати рамний позашляховик звернуть свою увагу на новий Fortuner 2021 модельного року.

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Рестайлінг моделі вийшов масштабним. Змінилися фари і ліхтарі, оформлення бамперів, з'явилася нова передня решітка. При цьому в компанії розробили модифікацію Toyota Fortuner Legender, яка отримала унікальний дизайн передньої частини з більш агресивним переднім бампером, іншими повітрозабірниками та фарами.

Toyota Fortuner Legender Toyota

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Модернізований дизельний двигун об'ємом 2,8 л тепер видає 204 к.с. і 500 Нм крутного моменту проти колишніх 177 к.с. і 450 Нм. В компанії говорять про покращену паливну ефективність. Також збільшено масу буксированого вантажу – з 2800 до 3100 кг.

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Toyota Fortuner Legender Toyota

У салоні змін менше. Варто відзначити новий 8-дюймовий монітор інформаційно-розважальної системи з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. В першу чергу новинка вирушить на австралійський ринок, де буде доступна з серпня.

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Toyota Fortuner 2021 Toyota

Toyota Fortuner 2021 Toyota

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