Залишилося 19: гонщик знищив рідкісне авто за $1,5 млн

Колишній гонщик Формули-1 Адріан Сутіль за кермом свого McLaren Senna LM з оціночною вартістю $1,5 мільйона потрапив у дуже дороге ДТП. Швидше за все, суперкар не підлягає відновленню.

Всього виробник підготував 20 примірників McLaren Senna LM. Таким чином, британський суперкар можна назвати одним з найбільш рідкісних автомобілів у світі. Кожен з них вже має колекційну цінність.

Тепер таких машин у світі залишилося 19 штук. Проте, розбитий суперкар можна продати іншому власнику аналогічної моделі в якості донора запчастин. Тим паче, удар при аварії припав на передню частину, а розташований в центральній частині кузова двигун не постраждав.

Колишній гонщик Формули-1 Адріан Сутіль розбив свій рідкісний McLaren Senna LM. Фото: Instagram.com/robgilles

McLaren Senna LM оснащено твін-турбо V8 потужністю 825 к.с. Мабуть, Адріан Сутіль не зміг впоратися з цим "монстром".

Так виглядає цілий McLaren Senna LM. Фото: topgear.nl

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно колекційну Ferrari F40 за два мільйони доларів розбили в ДТП між деревами.