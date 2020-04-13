34 роки нова BMW E30 була на консервації: тепер її продають

В інтернеті з'явилося оголошення про продаж BMW E30 1986 року, яка дивує своїм станом. Перед цим екземпляром не встоїть жоден фанат культової моделі.

Машина є повністю новою, при цьому її пробіг – 821 км. Всі свої 34 роки життя унікальна BMW E30 (325iX) зберігалася в спеціальному боксі з певно заданою температурою.

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

Відразу з заводу седан опинився в руках колекціонера з Данії (хоча здебільшого він збирав Ferrari), після покупки він поставив його на зберігання і ніколи не викочував з гаража. Більш того, "єшка" навіть жодного разу не стояла на обліку.

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

Деякі двері автомобіля не відкривалися більше трьох десятків років, на кузові можна знайти сліди заводського воску. Крім того, машина як і раніше взута у заводські шини Michelin, а перед актуальним продажем їй замінили масло і встановили новий акумулятор.

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

Як і інші BMW 325iX, даний автомобіль оснащений 2,5-літровим інжекторним шестициліндровим двигуном M20B25 потужністю 170 к.с. (222 Нм), який зістикований з 5-ступіневою механічною коробкою і повним приводом (325iX – це перша серійна модель "баварців" з колісною формулою 4х4). Кузов седна забарвлений в срібний металік Polaris Silver Metallic, а салон оброблений тканиною синього кольору.

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

Коштує така BMW дорого: британський дилер SuperVettura просить за неї 48 000 фунтів стерлінгів (59 600 доларів). А ось для покупця з іншої країни вона обійдеться трохи дешевше: 40 000 фунтів ($ 49 650).

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

BMW E30 з пробігом менше 900 км supervettura.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, схожу BMW недавно продавали в Німеччині: протягом 23 років седан 7-Series знаходився в капсулі.

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