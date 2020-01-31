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31 січня • оновлено в 19:40
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"Захист від китайського вірусу": у мережі показали винахідливого водія

2.1т
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У мережі з'явилося відео з автомобілістом з Азії у незвичайному "одязі". Вірніше – своєрідному захисному костюмі.

В опублікованому відео можна побачити, що водій, який мчить по магістралі на трициклі, одягнений у величезний поліетиленовий пакет. Вочевидь, що таким чином він вирішив захистити себе від вітру та дощу, хоча в світлі останніх подій ролик назвали відповідним чином: "захист від китайського вірусу".

Де саме було знято відео, невідомо – можливо, в Китаї, хоча не виключено, що в Японії або одній з країн Південно-Східної Азії.

Водій в пакеті

Водій в пакеті

Скріншот відео

А тим часом в Росії, як уже повідомляв OBOZREVATEL на своєрідне випробування викотили копію пікапа Tesla Cybertruck, яка вже встигла стати героєм Інтернету.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Тег
авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Какая то херня,мешок надутый а не прибитый ветром к его дурной азиатской морде.
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