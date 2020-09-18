Загадковий та незрозумілий маневр водія Nissan призвів до ДТП

В Угорщині камера дорожнього спостереження зафіксувала досить незвичайну ДТП. Водій пікапа Nissan Navara скоїв дуже дивний і нелогічний маневр, чим спровокував зіткнення. Втім, наслідки від його дій могли бути ще куди більш сумні.

Відповідний ролик опублікував YouTube-канал Magyar Közút (щоб подивитися відео, доскольте до кінця новини).

Дуже дивний маневр водія обернувся аварією. Скріншот відео

Як видно на кадрах, водій синьої "Навар" з причепом виїжджає з прилеглої дороги в крайній лівий ряд автомагістралі, причому його траєкторія – не по ходу, а проти руху. За правилами ДД і здорового глузду він мав влитися в трафік, як це передбачає розмітка і знаки, але замість цього він поїхав просто "не туди", вважаючи, мабуть, зустрічну смугу своєї, хоча обидві смуги були зустрічними.

Дуже дивний маневр водія обернувся аварією. Скріншот відео

Дуже дивний маневр водія обернувся аварією. Скріншот відео

Дуже дивний маневр водія обернувся аварією. Скріншот відео

На щастя, в цей момент по зустрічній їхала невелика кількість автомобілів, і не пощастило лише сріблястому вену, який протаранив Nissan. Але треба віддати належне його водієві: розуміючи, що зіткнення не вдасться уникнути, автомобіліст вирішив направити машину у "найм`якіше" місце – між пікапом і причепом. Це значно пом'якшило удар і його наслідки.

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