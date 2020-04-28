Забутий Mercedes за 100 000 євро помили вперше за 37 років

Віталій Сазонов Новини 11:14, 28.04.2020

Нерідко в гаражах через декілька років (а то і десятків років) знаходять занедбані або, як мінімум, просто забуті автомобілі. Звичайно, стан їх при цьому далеко неідеальний – у кращому випадку машини покриті товстим шаром пилу.

А що ж з ними відбувається далі? Як правило, відправляють на відмивання – машину ретельно чистять, повертаючи їй колишній лоск та славу. Саме таку процедуру недавно пройшов класичний Mercedes-Benz W113 280 SL.

Mercedes-Benz 280 SL до очищення
Скріншот відео

Цим Мерседесом користувалися всього 10 років, оскільки ще у 1982 році його помістили на гаражне зберігання, де він перебував до сьогодні. Але зовсім недавно його дістали і вирішили гарненько відмити (ініціатором виступив син власника).

Mercedes-Benz 280 SL до очищення
Скріншот відео

За 37 років простою "німець" покрився товстим шаром пилу, крім того, на ньому утворилася цвіль, а в салоні знайшли щурячий послід. Щоб впоратися з усім цим, була залучена команда AMMO NYC, яка провела повний детейлінг автомобіля.

Mercedes-Benz 280 SL під час очищення
Скріншот відео

Спочатку Мерседес почистили зовні, а потім усередині – в тому числі, і під капотом. Після цього ретро-кар відполірували. У підсумку, зараз він виглядає як новенький.

Mercedes-Benz 280 SL після очищення
Скріншот відео

До речі, на вторинному ринку такий Мерседес зараз коштує в середньому 100 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці назвали найнадійніші авто.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Саакашвілі почав будувати другий маєток під Києвом. Фото та відео

ГПУ довела винуватість Саакашвілі, але завалила справу за три місяці до суду: чому експрезидента не покарали за держзраду

Понад 100 тисяч українців померли за два місяці: названі причини

"За дурнів нас тримаєте?" У мережі розгорівся скандал через переможця "Голосу країни-10"

В Україні проведуть масові перевірки переказів: кого заблокують і хто в зоні ризику