Забутий Mercedes за 100 000 євро помили вперше за 37 років

Нерідко в гаражах через декілька років (а то і десятків років) знаходять занедбані або, як мінімум, просто забуті автомобілі. Звичайно, стан їх при цьому далеко неідеальний – у кращому випадку машини покриті товстим шаром пилу.

А що ж з ними відбувається далі? Як правило, відправляють на відмивання – машину ретельно чистять, повертаючи їй колишній лоск та славу. Саме таку процедуру недавно пройшов класичний Mercedes-Benz W113 280 SL.

Mercedes-Benz 280 SL до очищення Скріншот відео

Цим Мерседесом користувалися всього 10 років, оскільки ще у 1982 році його помістили на гаражне зберігання, де він перебував до сьогодні. Але зовсім недавно його дістали і вирішили гарненько відмити (ініціатором виступив син власника).

Mercedes-Benz 280 SL до очищення Скріншот відео

За 37 років простою "німець" покрився товстим шаром пилу, крім того, на ньому утворилася цвіль, а в салоні знайшли щурячий послід. Щоб впоратися з усім цим, була залучена команда AMMO NYC, яка провела повний детейлінг автомобіля.

Mercedes-Benz 280 SL під час очищення Скріншот відео

Спочатку Мерседес почистили зовні, а потім усередині – в тому числі, і під капотом. Після цього ретро-кар відполірували. У підсумку, зараз він виглядає як новенький.

Mercedes-Benz 280 SL після очищення Скріншот відео

До речі, на вторинному ринку такий Мерседес зараз коштує в середньому 100 000 євро.

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